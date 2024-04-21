Подсчитан ущерб от изменений климата

Ученые Потсдамского института исследований климатического влияния пришли к выводу, что ущерб от климатических изменений для мировой экономики к 2049 году может составить $38 трлн долларов в год. Об этом пишет журнал Nature.

Отмечается, что из-за этого мировая экономика может сократиться на 19%. Подчеркивается, что убытки в шесть раз превышают затраты на снижение темпов роста глобального потепления. Основная угроза состоит в более частых случаях природных катаклизмов — лесных пожарах и ураганах.

Также в материале говорится о том, что с наиболее серьезными проблемами от изменения климата столкнутся страны Африки и Южной Азии.

До этого сообщалось, что треть населения Китая живет в зоне опасного оседания земли. Если не принять меры, последствия будут катастрофичны. Об этом сообщают ученые из Virginia Tech и Университета Восточной Англии. Особенно уязвимы такие прибрежные города, как Тяньцзинь, поскольку просадка земли усиливает последствия изменения климата и приводит к повышению уровня моря.