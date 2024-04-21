Ветеран NASA заявил о создании движителя, который идет против законов физики

Инженер NASA, Чарльз Бюлер (Charles Buhler), делает сенсационное заявление своим инерционным движителем (propellantless propulsion drive), который якобы генерирует тягу без выброса массы, потенциально бросая вызов известной физике.

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Бюлер, соучредитель компании Exodus Propulsion Technologies, представил свои результаты на конференции Alternative Propulsion Energy Conference (APEC). Он утверждает, что его открытие использует электростатику для создания «новой силы», способной приводить объекты в движение.

«Одни только электрические поля могут генерировать устойчивую силу… в течение следующих 1000 лет», — утверждает Бюлер.

Признавая необходимость соблюдения законов сохранения, Бюлер считает, что его творение превосходит современные технологии.

В технологии используются легкодоступные материалы, такие как медная лента и тефлон. Бюлер подчеркивает простоту конструкции, предполагая, что она может быть легко воспроизведена для дальнейшего изучения.

Бюлер признает скептицизм и подчеркивает необходимость проведения космических испытаний для подтверждения своих выводов. Он надеется, что это не только закрепит его открытие, но и вдохновит на дальнейшие исследования этой «фундаментальной силы».

Exodus Propulsion Technologies ищет финансирование, чтобы продвинуть свою технологию на следующий этап — освоение космоса.