В Бразилии хирург провел операцию на плечевом суставе в гарнитуре Vision Pro

Бразильский хирург Бруно Гоббато рассказал о проведённой с помощью гарнитуры Apple Vision Pro артроскопии плечевого сустава у пациента с разрывом вращательной манжеты плеча. Врач восхитился разрешением изображения и камерами устройства.

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Гоббато рассказал, что в ходе артроскопии плечевого сустава — малоинвазивного хирургического вмешательства, когда через несколько проколов внутрь сустава вводится оптика, — он мог наблюдать за процессом на виртуальном экране, по формату похожем на кинотеатрельный. Врач подчеркнул, что получал изображение в высоком разрешении и мог одновременно видеть как виртуальные, так и реальные объекты.

Отдельно хирург отметил динамический диапазон камер Vision Pro. Камеры устройства, несмотря на хирургические лампы высокой интенсивности, из-за которых трудно снимать объекты, передавали качественное изображение, не затемняя какие-либо участки.