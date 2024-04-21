iPhone 13 подешевел в России на четверть

Представленный в 2021 году iPhone 13 подешевел в России. Об этом Mail.ru.

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Журналисты медиа обратили внимание, что аппарат стал доступен для покупки на российском рынке менее чем за 60 тысяч рублей. На старте продаж девайс оценивали в 80 тысяч рублей. Таким образом, устройство Apple подешевело примерно на четверть.

«Смартфон iPhone 13 долгие годы оставался любимчиком россиян. В 2023 году он попал в топ-10 продаваемых смартфонов в России», — отреагировали авторы издания на новость.

Телефон имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A15 Bionic с поддержкой 5G, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, батарею емкостью 3240 миллиампер-часов. Также iPhone 13 оснащен стереодинамиками, NFC, биометрическим сенсором Face ID, защитой от влаги и пыли по стандарту IP68.

Ранее выяснилось, что представленный в 2022 году iPhone 14 подешевел в России на 20 процентов. Если на старте продаж смартфон оценивали в 85 тысяч рублей, то спустя два года он подешевел до 67 тысяч рублей.