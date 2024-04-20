Астронавты установят детектор лунотрясений на спутнике Земли

В то время как NASA готовится к миссии Artemis 3, которая вернет астронавтов на Луну в 2026 году, к работе готовится важнейший прибор — детектор лунотрясений. Этот компактный, самодостаточный сейсмометр под названием Lunar Environment Monitoring Station (LEMS) станет одним из первых приборов, развернутых астронавтами Artemis 3.

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LEMS обещает стать переломным моментом в исследовании Луны. В ходе миссий «Аполлон» на Луне были установлены сейсмометры, но их действие ограничивалось экваториальным регионом. Однако «Артемида-3» нацелена на южный полюс Луны — территорию с неизвестной сейсмической активностью. Понимание лунотрясений в этом районе жизненно важно для обеспечения долгосрочного присутствия человека на Луне.

Этот сейсмометр размером с тостер должен выдерживать суровые условия Луны, включая палящие дни и холодные лунные ночи. Ожидается, что LEMS будет работать не менее трех месяцев, а в перспективе — до двух лет, непрерывно отслеживая подлунные толчки.

Лунотрясения вызываются сочетанием нескольких факторов: гравитационным притяжением Земли и резкими перепадами температуры на Луне. Эти резкие перепады заставляют лунную поверхность расширяться и сжиматься, вызывая толчки.