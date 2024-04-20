Солнечный ветер «оторвал» хвост комете Понса-Брукса

Космическая солнечная обсерватория НАСА STEREO-A засняла комету Понса-Брукса, которую еще называют «дьявольской кометой», перед ближайшим сближением с Солнцем.

На кадрах 12 апреля комета проходит мимо Юпитера — как раз в тот момент, когда корональный выброс массы Солнца запускается в космос. На видео заметен изгиб в хвосте кометы 12P/Pons-Brooks, образовавшийся во время разъединения, вызванного сильным порывом солнечного ветра. Такие вспышки солнечного ветра могут «вырвать» хвост кометы и отбросить его. Статичная круглая точка рядом с кометой — Юпитер.

Комета Понса-Брукса получила прозвище «дьявольская», когда 20 июля 2023 года в результате сильного выброса газа оболочка расширяющегося газа вокруг ядра (кома) приняла форму подковы. Некоторые астрономы считают, что 12P/Pons Brooks может быть одной из 10-20 известных комет, на которых есть активные ледяные вулканы. Магма этих вулканов представляет собой холодную смесь жидких углеводородов и растворенных газов, запертых под поверхностью.

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21 апреля комета Понса-Брукса пройдет перигелий — то есть точку своей орбиты, которая ближе всего к Солнцу. Вскоре после прохождения перигелия разглядеть комету на небосклоне будет невозможно: она не будет попадать в поле зрения в темное время суток.