Функция AI Explorer в Windows 11 будет работать только на ПК с Arm-процессорами

Инсайдеры рассказали, что функция AI Explorer в Windows 11 сборки 24H2 будет доступна не на всех ПК. А только на оборудованных высокопроизводительными процессорами ARM64 с NPU (нейропроцессор).

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Ни текущие флагманские модели Intel, ни AMD не имеют таких возможностей. Поэтому, судя по коду в Windows 11 24H2, функция AI Explorer появится только на ПК с процессорами Qualcomm Snapdragon X Elite. Почему Microsoft предъявляет именно такие требования, официальных объяснений пока нет.

Предполагается, что для работы AI Explorer — технологии внутреннего поиска по ОС с журналом действий пользователя ПК — необходим мощный процессор, около 70 TOPS. А процессоры Intel и AMD могут предложить только 10–16 TOPS.

Дополнительные, но необходимые требования для работы процессора с NPU — 16 ГБ ОЗУ и от 256 ГБ накопителя.