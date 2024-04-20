Android 15 будет помещать в карантин потенциально опасные приложения

Операционная система Android 15 получит возможность помещать подозрительные приложения в карантин. В настоящее время встроенная в смартфоны система Google Play Protect просто удаляет опасные программы, сообщает портал Android Authority.

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Удаление потенциально опасных приложений является эффективным способом нейтрализации угроз, но иногда система может ошибаться, а программы могут быть безопасны для пользователей. Введение карантина позволит создать условия, при которых приложение становится неактивным, но остается доступным для дальнейшего использования.

Приложение в карантине будет видно в меню, но его функциональность будет ограничена. При запуске приложения пользователь получит уведомление о потенциальной опасности. Кроме того, помещенные в карантин приложения не будут работать в фоновом режиме и не смогут отправлять уведомления, обновлять систему, загружать данные и получать доступ к конфиденциальной информации на устройстве.

Таким образом, приложение в карантине не сможет взаимодействовать с системой и представлять угрозу для пользователя. Критерии, по которым Google Play Protect будет определять, помещать ли приложение в карантин, пока не уточняются. Предполагается, что для этого будут использоваться различные факторы, включая наличие устаревших или уязвимых компонентов в коде, подозрительное поведение и отрицательные отзывы пользователей.

Полноценный выход Android 15 ожидается осенью 2024 года. Первыми стабильные сборки новой ОС получат смартфоны Google Pixel.

Ранее еще невышедший смартфон Google Pixel 9 Pro сравнили с iPhone.