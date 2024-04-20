IDC: В мире растет спрос на персональные компьютеры

Мировой рынок персональных компьютеров (ПК) после двухлетнего спада, последовавшего за увеличением продаж во время пандемии, наконец показал рост: в первом квартале этого года отгрузки увеличились до 59,8 млн устройств, что на 1,5% больше показателей 2023 года.

© Российская Газета

Говорить о стабильном восстановлении рынка пока рано, однако уже сейчас наблюдается возобновление интереса покупателей к покупке новых компьютеров. Значительный вклад в это, согласно отчету IDC, внесла Apple - она попала на первое место по темпам отгрузок во многом благодаря инновационным характеристикам своих устройств.

Еще одной причиной роста рынка, по мнению аналитика Джитеша Убрани, является снижение инфляция, которое преимущественно было зафиксировано в европейских странах, США, Африке и на Ближнем Востоке. При этом перспективы этой отрасли тоже выглядят оптимистично: в текущем году многие производители выпустят ПК с функциями искусственного интеллекта и обновят компьютеры, выпущенные во время пандемии.

Что касается России, то здесь наблюдается аналогичная тенденция: по итогам первого квартала этого года рост спроса на лэптопы, десктопы и моноблоки в сравнении с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 44% в количественном выражении до 1,3 млн штук и на 63% в денежном выражении до 81 млрд рублей, рассказали в пресс-службе М.Видео-Эльдорадо.

Это в первую очередь связано с расширением параллельного импорта ведущих мировых брендов ПК. Также росту спроса способствует и то, что потребители стали чаще интересоваться отечественными продуктами - за год их доля на рынке выросла до 20%, увеличившись более чем в два раза. Главное преимущество таких устройств заключается в том, что в отличие от зарубежных аналогов для местных пользователей они более доступны.

При этом в первом квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года пользователи чаще покупали настольные ПК "с рук", чем новые: доля продаж в ресейл-сегменте от общего количества успешных сделок составила 69%, сообщил руководитель категории "Электроника" в Авито Павел Комаров.

Однако покупатели начинают проявлять больше интереса к не бывшей в употреблении технике. Так, в первом квартале этого года продажи новых компьютеров и ноутбуков на платформе выросли на 45% и 41% относительно аналогичного периода годом ранее.

"Сегодня на онлайн приходится 50% продаж электроники и бытовой техники, но соотношение будет меняться в пользу интернета. Растет доля онлайн-площадок, а покупателей, которые готовы купить технику только исключительно через поход в магазин и общение с консультантом, становится все меньше", - добавил Комаров.

В текущем году приобрести стационарный компьютер "с рук" в среднем можно за 22 000 рублей, а новый - за 48 400 рублей. За год цены немного выросли - на 3% и 5% соответственно. Подержанный ноутбук стоит примерно 23 700 рублей, новый, стоимость которого за год выросла на 12%, - 75 250 рублей.

Что касается комплектующих для ПК, то лидерами здесь являются товары "с рук": с января по март на них пришлось 66% от общего количества успешных сделок. По словам Комарова, как правило, люди приобретают сетевое оборудование, в том числе клавиатуры, мыши и мониторы.