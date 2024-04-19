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Эксперт Баев рассказал об аналоге AutoCAD в РФ

Россия имеет полноценный аналог американского промышленного программного обеспечения AutoCAD от компании Autodesk. Об этом «РИА Новости» рассказал директор по развитию ООО «Глазар» Александр Баев.

Эксперт Баев рассказал об аналоге AutoCAD в РФ
© globallookpress.com

Ранее стало известно, что РФ начала блокировку программы для автоматизации проектирования AutoCAD.

«Есть отечественный аналог AutoCAD — это платформа nanoCAD от компании "Нанософт"», — сказал Баев.

По его словам, российская программа имеет тот же формат файлов, переход с одного ПО на другое бесшовный. Баев отметил, что nanoCAD является единственным полноценным аналогом в РФ.

При этом исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин указал, что в последнее время в России вместо AutoCAD также используется «Компас-график». По его мнению, уровень зрелости российского BIM-рынка достаточно высок.

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