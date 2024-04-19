Эксперт Баев рассказал об аналоге AutoCAD в РФ

Россия имеет полноценный аналог американского промышленного программного обеспечения AutoCAD от компании Autodesk. Об этом «РИА Новости» рассказал директор по развитию ООО «Глазар» Александр Баев.

Ранее стало известно, что РФ начала блокировку программы для автоматизации проектирования AutoCAD.

«Есть отечественный аналог AutoCAD — это платформа nanoCAD от компании "Нанософт"», — сказал Баев.

По его словам, российская программа имеет тот же формат файлов, переход с одного ПО на другое бесшовный. Баев отметил, что nanoCAD является единственным полноценным аналогом в РФ.

При этом исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин указал, что в последнее время в России вместо AutoCAD также используется «Компас-график». По его мнению, уровень зрелости российского BIM-рынка достаточно высок.