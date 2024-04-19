Вышел кнопочный телефон с большим блоком камер и поддержкой YouTube

Компания itel представила кнопочный телефон Super Guru 4G, который получил поддержку YouTube и встроенной игры Tetris. Об этом сообщает портал GizmoChina.

Несмотря на то, что это бюджетный кнопочный телефон, он предлагает поддержку 4G-сетей и имеет встроенное приложение YouTube. Причем на нем можно просматривать даже короткие горизонтальные ролики в разделе Shorts. Super Guru 4G также позволяет выполнять бесконтактные платежи сканированием QR-кодов с помощью встроенной 0,3-мегапиксельной камеры.

Среди прочих особенностей itel Super Guru 4G выделяют встроенный 2-дюймовый экран со скромным разрешением 128х160 пикселей, аккумулятор емкостью 1000 мАч, которого, по заявлению производителя, хватит на 6 дней автономной работы устройства.

Телефон получил несколько встроенных игр, такие как Sokoban, 2048 и Tetris, а также новостное приложение BBC.

Купить itel Super Guru 4G можно в Индии за 1799 рупий (около 2 тыс. руб.). Появится ли телефон со встроенным YouTube в российской рознице, не сообщается.