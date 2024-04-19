Ученые обучили компьютер писательским навыкам человека

Ученые из Университета Аалто разработали новую модель предсказывающей печати, способную имитировать различных пользователей и помогать оптимизировать использование компьютеров и смартфонов. Модель учитывает разницу между печатью одной или двумя руками, а также между молодыми и пожилыми пользователями.

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На конференции CHI в мае исследователи представят свои результаты. Они создали модель машинного обучения, которая, как человек, использует «виртуальные глаза и пальцы» и рабочую память для печати предложения. Таким образом, она также делает сходные ошибки и исправляет их.

Разработанная модель в сотрудничестве с Google позволит быстрее и проще оценивать и оптимизировать дизайны клавиатур для смартфонов. Это часть более обширного проекта по улучшению пользовательских интерфейсов и пониманию поведения людей в различных ситуациях.

Главная цель этой работы — создать более функциональное общество и более гладкую повседневную жизнь, говорит профессор Антти Оуласвирта из Университета Аалто.