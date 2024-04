Смартфон за 40 тысяч рублей: Samsung A55 или Nothing Phone 2a

В одном из выпусков на YouTube-канале KLGadgetTV выяснили, какую модель среднего класса лучше брать: Nothing Phone 2a или Samsung Galaxy A55.

Nothing Phone 2a лучше лежит в руке по сравнению с Samsung Galaxy A55. Хотя у Nothing необычный дизайн задней панели, а у Samsung — алюминиевая рама премиум-класса. Также у Nothing больше экран и сам по себе он тоньше.

Galaxy A55 работает на процессоре Exynos 1480 (12/256 ГБ), Nothing — Dimensity 7200 Pro (12/256 ГБ). При этом расширить объём памяти с помощью флешки вы сможете лишь у Samsung.

Работают смартфоны почти одинаково быстро, но Nothing — чуть шустрее в повседневных задачах. В играх разницы между устройствами вы практически не заметите. Результаты тестов вы можете увидеть ниже на изображениях.

© KLGadgetTV

© KLGadgetTV

© KLGadgetTV

© KLGadgetTV

© KLGadgetTV

© KLGadgetTV

© KLGadgetTV

© KLGadgetTV

© KLGadgetTV

Galaxy A55 по сравнению с конкурентом будет обновляться дольше. Samsung предлагает 4 года обновлений системы и 5 лет обновлений безопасности.

Что касается камер, то у A55 есть макрокамера на 5 МП, которой вообще нет у Nothing. Также у Samsung есть основная камера на 50 МП и ультраширик на 12 МП, тогда как у Nothing Phone 2a обе эти камеры имеют разрешение 50 МП. Оптическая стабилизация есть у обоих смартфонов. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше. В целом разница в фото заключается по большей части в цветопередаче.

Ёмкость аккумулятора у обоих устройств — 5000 мА*ч. Работают оба смартфона целый день без подзарядки. При этом максимальная мощность поддерживаемой зарядки у Nothing — 45 Вт, у Samsung — 25 Вт.

Выводы

Из Samsung Galaxy A55 и Nothing Phone 2а гораздо выгоднее купить последний. Он сам по себе интереснее и стоит меньше.