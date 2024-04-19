Ученые впервые узнали точную массу нейтрино

Немецкие ученые из Института ядерной физики Макса Планка в Гейдельберге впервые сумели относительно точно измерить массу нейтрино — невероятно легких и почти неуловимых частиц. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Physics (NatPhys).

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Нейтрино взаимодействуют с другими частицами материи только через слабое взаимодействие, лежащее в основе бета-распада атомного ядра. Это позволяет сотням триллионов нейтрино каждую секунду проходить сквозь Землю и через наши тела без какого-либо вреда. Чрезвычайно редкие столкновения нейтрино с другими частицами можно засечь только с помощью огромных детекторов.

Команда использовала так называемую ловушку Пеннинга — устройство, создающее однородное статическое магнитное поле и пространственно неоднородное электрическое поля для хранения заряженных частиц.

В ходе экспериментов им удалось поймать в ловушку атомы изотопа гольмий-163. При захвате электрона из внутренней электронной оболочки этот элемент преобразуется в изотоп диспрозий-163, а в ходе процесса высвобождается нейтрино.

Ученые измерили энергию ионов гольмия-163 и диспрозия-163, и на основе этой разницы сумели оценить энергию неуловимой частицы.

Затем исследователи «взвесили» нейтрино по знаменитой формуле Эйнштейна E = mc2, разделив значение энергии на квадрат скорости света. Это дало результат 0,000000000000000000000000000000000014 килограмма, или 10 в -36-й степени. Результат оказался в 50 раз точнее всех предыдущих попыток вычисления массы нейтрино.

По словам специалистов, для наглядности это значение можно сравнить с разницей в массе между изюминкой и Солнцем.

Авторы открытия добавили, что масса нейтрино может быть еще ниже, однако для более точных вычислений нужны более совершенные методы, выходящие за рамки современных технических возможностей.