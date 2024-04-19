ИИ помог создать «сенсорный экран» на ткани

В новом исследовании, проведенном в Университете штата NC, представлен прорывной сенсорный датчик на основе ткани, который использует машинное обучение для преобразования жестов в команды для ваших устройств.

Сам датчик представляет собой продуманное сочетание вышивки и трибоэлектрической технологии. Трибоэлектрические материалы генерируют электричество за счет трения, позволяя датчику питаться от ваших прикосновений.

По сути, сенсор представляет собой специально вышитую нашивку из нитей с противоположными электрическими зарядами. Ключ к его функциональности лежит в его трехмерной структуре, которая достигается за счет прокладки, создающей критический зазор между слоями. Ронг Инь, ведущий автор исследования, подчеркивает эту проблему: «Вышивка обычно является двухмерной декоративной техникой, поэтому создание трехмерной структуры было для нас сложной задачей».

Как только датчик обнаруживает давление от вашего прикосновения, он передает данные на микрочип. Вот тут-то и приходит на помощь машинное обучение. Чип анализирует исходные данные, отличая намеренные жесты от непреднамеренных движений, вызванных обычным смещением ткани. Инь объясняет:

«Машинное обучение помогает отфильтровать шумы, вызванные температурой, влажностью или случайными прикосновениями, обеспечивая точное распознавание жестов».

Этот датчик открывает дорогу в будущее, где наша одежда станет интуитивным интерфейсом для управления окружающим миром.