Еще невышедший смартфон Google Pixel 9 Pro сравнили с iPhone

Российское издание Rozetked опубликовало серию сравнительных инсайдерских снимков еще невышедшего флагманского смартфона Google Pixel 9 Pro с iPhone.

Данная утечка в первую очередь подтверждает прошлые инсайды о пополнении линейки Pixel 9 еще одной моделью, так как прошлые версии Pro имели большие дисплеи диагональю 6,7 дюйма. Предстоящая версия, в свою очередь, получит 6,1-дюймовый экран, что подтверждается сравнением с большим iPhone 14 Pro Max. По своим размерам новинка будет сопоставима с iPhone 15 Pro, уточняет источник.

Кроме того, «живые» фотографии флагмана Google подтвердили ранние утечки об обновленном дизайне устройства. Так, смартфон получил новый блок камер, в котором также появится перископический телеобъектив.

По данным Rozetked, производителем оперативной памяти выступит компания Micron, а встроенной — Samsung.

Ожидается, что линейка Pixel 9 будет представлена тремя моделями: базовой с 6,03-дюймовым экраном, 9 Pro с дисплеем на 6,1 дюйм, а также версией Pixel 9 Pro XL с 6,7-дюймовым экраном. Выход смартфонов состоится осенью, однако официально показать их могут в ходе массовой презентации Google I/O 2024.