В Android 15 появится диагностика оставшихся ресурсов внутренней памяти смартфона

В бета-версии Android 15 появилась функция интеллектуальной диагностики смартфона для своевременного информирования пользователя об оставшемся проценте свободного пространства и сроке работоспособности внутренней памяти устройства.

Инсайдер Мишаал Рахман рассказал, что Google сейчас тестирует новый инструмент Device Diagnostics, «Диагностика устройства». Приложение не просто даёт сводку по оставшемуся месту и выработанности памяти девайса, а показывает фактическое состояние чипа памяти.

Функция будет использовать новый API времени жизни накопителя в Android 15 и отображать «оставшееся время жизни внутреннего устройства хранения в виде целочисленного процента». То есть показатель 90, означает, что осталось 90% полезного срока службы хранилища смартфона.

Также «Диагностика устройства» улучшит точность оценки ресурса аккумулятора.

При этом Рахман подчёркивает, что в описании патча сказано, что разработка лишь «немного отличается от предыдущего API, который существовал для обслуживания в режиме простоя». Но загвоздка в том, что обслуживание в режиме простоя — когда Android обрезает неиспользуемые блоки в файловой системе, что полезно для микросхем флэш-памяти (UFS).

Однако чрезмерная обрезка неиспользуемых блоков может привести к сокращению срока службы микросхем хранилища, поэтому необходимо проверять работоспособность чипа UFS и щадяще выполнять обслуживание в режиме простоя. Поэтому новый инструмент диагностики будет оценивать и состояние UFS.

Но работать с новой функцией Android 15 будут не все хранилища, поскольку нет гарантии, что все производители внедрят поддержку обновлённого API Android. И если Device Diagnostics не будет поддерживаться, вместо данных по хранилищу в ответ будет возвращаться цифра 1, что означает, что инструмент не работает.