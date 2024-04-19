Дуров предупредил о скором появлении платных стикеров в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров в ходе конференции Token 2049 в Дубае сообщил о появлении в мессенджере платных стикеров, на которых смогут зарабатывать их создатели.

Продавать стикеры их разработчики смогут в виде NFT — невзаимозаменяемых токенов, которые могут быть представлены лишь в одном, уникальном варианте. Авторы стикеров будут получать 95% прибыли.

В отношении авторов Telegram-каналов Дуров отметил, что они смогут получать донаты, с которых администрация мессенджера будет брать 30% комиссионных.

Также Павел Дуров подтвердил запуск монетизации Telegram-каналов за счёт показа рекламы. Новый механизм монетизации будет запущен уже 19 апреля. Авторы будут получать деньги в виде криптовалюты TON в размере 50% от заработанной в их каналах суммы. Но эта функция не будет доступна в России.