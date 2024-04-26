Почему некоторые люди плохо ориентируются на местности?

Многие люди категорически не умеют ориентироваться на местности: им не помогают ни карты, ни указания, ни GPS навигаторы. Но почему способности к ориентированию порой настолько различаются? Журнал Smithsonian поговорил с учеными и выяснил, что дело в его окружении и воспитании.

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Важность окружения человека подчеркивается недавним изучением генетики в способностях к навигации. В 2020 году британский психолог Маргерита Маланчини и ее коллеги попросили несколько тысяч близнецов сориентироваться в виртуальном пространстве. Ученые хотели понять, передается ли способность к навигации от поколения к поколению внутри семьи. Опыт показал, что передается, но незначительно. Больше всего на результаты повлияли т.н. «индивидуальные факторы окружения» — опыт, накапливаемый каждым человеком по мере жизни.

Похожий эксперимент, но на гораздо большем масштабе, провел Университетский колледж Лондона. Команда ученых совместно с телекоммуникационной компанией T-Mobile разработала мобильную игру Sea Hero Quest, где игроки должны перемещаться на лодке по виртуальному окружению и находить контрольные точки. Приложение попросило игроков предоставить базовую демографическую информацию — ей поделились почти четыре миллиона пользователей.

Нюанс Sea Hero Quest в том, что, по достижению цели, игра просила игроков найти путь назад, к начальной точке путешествия — мгновенный тест на навигацию. Данные приложения показали, что на способности к ориентированию влияют определенные культурные факторы. Например, люди из стран Скандинавии показывают чуть лучшие результаты: возможно, из-за популярности спортивного ориентирования. А среди городских жителей лидерами были те, кто проживают в городах с запутанными системами улиц. Подобные встречаются в старых районах многих европейских городов.

Зависимость навигации от опыта и культурного фона также подчеркивается исследованиями чимане — сообщества коренных жителей боливийской Амазонки. Антропологи из США три дня наблюдали за их перемещениями при помощи датчиков GPS, и не обнаружили никакой разницы в расстоянии, пройденном мужчинами и женщинами. Кроме того, оба пола одинаково хорошо ориентировались в пространстве. Даже дети отлично справлялись с этой задачей. Вероятно, это результат воспитания человека в сообществе, которое мотивирует детей исследовать свое окружение.

Наконец, не последнюю роль также играют и черты характера человека. Для того, чтобы хорошо ориентироваться, человек должен обладать желанием исследовать окружающий мир. Люди, предпочитающие активности на открытом воздухе, такие как прогулки на велосипедах и пешие походы, как правило ориентируются лучше. То же самое можно сказать про тех, кто любит видеоигры, многие из которых предполагают исследование виртуальных миров.