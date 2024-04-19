NASA поделилось снимком крупнейшего в мире айсберга из космоса

NASA поделилось новым снимком крупнейшего в мире айсберга А23а из космоса, его сделал спутник «Терра». Снимок доступен на сайте агентства.

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A23а считается одним из старейших айсбергов Земли. Он оторвался от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году. Практически сразу после этого он сел на мель в южной части моря Уэдделла, где продолжал находиться до 2020 года, когда он вновь начал двигаться. Айсберг медленно дрейфует на север в более теплые воды.

Затем большую часть лета он был в круговороте Уэдделла. С ноября 2023 года по февраль 2024 года он, выполнив полный пируэт, айсберг поймал более северное течение. 12 апреля американский центр по изучению льдов сообщил, что А23а находится на полпути между оконечностью Антарктического полуострова и островом Южная Георгия. Айсберги в этом регионе обычно дрейфуют на восток, где сталкиваются с теплыми водами и тают.