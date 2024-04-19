Ученые воссоздали древнее лекарство и разгадали секрет его успеха

В течение столетий жители Европы и Ближнего Востока полагались на «чудодейственное средство», якобы защищавшее их от яда, чумы и множества других проблем. Современные ученые воссоздали этот препарат и пришли к выводу, что он действительно мог помогать в некоторых случаях, пишет National Geographic.

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Речь идет о снадобье под названием териак. Оно представляет собой черную липкую субстанцию, состоящую из десятков ингредиентов, включающих черный перец, хлеб, опиум и плоть гадюки. В древности териак считался универсальным противоядием, способным излечивать все отравления и даже некоторые болезни.

Считается, что версии териака существовали по крайней мере со второго века до нашей эры. Впоследствии териак стал «ежедневной необходимостью» для параноидальных монархов - от Нерона до английской королевы Елизаветы I.

Группа польских исследователей воссоздала териак по аптекарскому рецепту 17- го века, чтобы изучить утверждения о чудесах, связанных с этим снадобьем.

Доцент кафедры истории Вроцлавского университета Якуб Венглож рассказал, что в 17-м веке даже небогатый поляк мог позволить себе купить это снадобье у лицензированного аптекаря по цене курицы.

Венглож объединился с другим историком и двумя фармацевтами, чтобы попытаться воссоздать териак 400-летней давности. Это первая попытка современных исследователей с фармацевтическим образованием полностью реконструировать и проанализировать препарат. Использованный ими рецепт включал точный вес каждого из более чем 60 компонентов.

На сбор ингредиентов, необходимых для воссоздания снадобья, ушло четыре года. Некоторые травы и специи были недоступны или не выращивались в ЕС. Затем возникла проблема с плотью гадюки: команда не хотела убивать змей самостоятельно, да и в Польше не очень много рептилий. Гадюки встречаются лишь в горных районах страны, поэтому Венглож долго путешествовал по горам и, наконец, нашел гадюку, умершую естественной смертью.

Териак содержит ингредиенты, которые обладают свойствами, способными помочь здоровью человека, но ученые считают, что основная часть его успеха связана с эффектом плацебо. Пациенты древности и Средневековья знали, что териак популярен среди монархов, поэтому верили в него.

Исследования териака продолжаются, так как команде пока не удалось легально получить опиум.