Зонд «Юнона» запечатлел вулканы и лавовое озеро на спутнике Юпитера

Участники миссии NASA «Юнона» (Juno) представили новые снимки спутника Юпитера – Ио. Этот объект является самым вулканически активным телом в Солнечной системе.

© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS

Космический зонд совершил два близких облета Ио: в декабре 2023 и феврале 2024 года. При этом он приблизился к поверхности спутника на расстояние в 1500 км.

Ученые отметили, что Ио просто «усеяна» вулканами, и им удалось запечатлеть некоторые из них в действии. Кроме того, они осмотрели лавовое озеро Локи Патера длиной около 200 км. Оно представляет собой впадину с многочисленными островами, заполненную магмой и обрамленную расплавленной лавой.

Приборы зафиксировали зеркальное отражение на поверхности озера. Ученые заключили, что часть поверхности Ио является гладкой, как стекло, и напоминает обсидиан – земную вулканическую породу. Исследование также показало, что полюса Ио гораздо холоднее средних широт.

В ходе своей длительной космической миссии «Юнона» все ближе подлетает к полюсам Юпитера. Ученые намерены тщательно изучить северные полярные циклоны газового гиганта. Так, центральный циклон хорошо виден как в инфракрасном, так и в видимом свете, но обладает слабым микроволновым следом. Это свидетельствует о том, что его скрытая структура значительно отличается от структуры других штормов.

Еще одна важная задача – раскрыть причину изобилия воды на Юпитере. Приборы «Юноны» фиксируют присутствие молекул кислорода и водорода, из которых состоит вода, в атмосфере планеты, чтобы оценить их количество, сообщает NASA.

Ранее сообщалось, что на спутнике Юпитера обнаружили органические вещества. Речь идет об объекте под названием Ганимед.