В России выпустили вдохновленные «Радиотехникой» 80-х колонки

Производитель аудиотехники Radiotehnika выпустил новую серию акустических систем S-20, вдохновленную классическими колонками «Радиотехника» начала 80-х. Об этом сообщается на сайте компании.

Компания представила две модели - активную (со встроенным в корпус усилителем) S-20NA и традиционную пассивную S-20N.

Колонки S-20NA оснащены широким набором входов для подключения к разным источникам - от смартфона до проигрывателя виниловых пластинок. Стоимость составляет 37 990 рублей. У колонки два динамика, мощность встроенного усилителя - 2 х 50 ватт, она оснащена цифро-аналоговым преобразователем и модулем Bluetooth 5.0. Предусмотрена настройка звука и выбор режимов - «стерео», «сценическое звучание», «диалог» и других. Вес пары - 9,6 килограмма.

S-20N - акустическая система класса Hi-Fi за 24 990 рублей. У колонки также два динамика.

Дизайн колонок выполнен в ретро-стиле, напоминающем советские колонки «Радиотехника».

Ранее на международной выставке электроники CES показали первые в мире ароматические колонки. Компания Aromajoin представила два продукта - Aroma Shooter Wearable и Aroma Speaker 60, которые воспроизводят звук и испускают различные ароматы, синхронизированные с виртуальным контентом.

В колонки устанавливаются специальные картриджи с ароматами - всего запахов больше сотни, включая запахи дыма, цветов и еды, а создаются они на базе всего шести ароматов.