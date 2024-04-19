Эксперты рассказали, как восстановить доступ к заблокированной AutoCAD

Американская компания Autodesk заблокировала свои продукты в России. Как сообщает «Hi-tech Mail.ru», речь идет об AutoCAD и Autodesk 3Ds Max. Причем меры разработчика коснулись даже взломанных копий программного обеспечения.

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AutoCAD используется преимущественно в строительстве и машиностроении для построения чертежей, а также при обучении в технических вузах. Еще в 2022 году Autodesk заявила об уходе с российского рынка, а в 2023 году ликвидировала свое российское юрлицо. В марте 2024 года компания заявила российским корпоративным клиентам, что запрещает использовать свое ПО на территории страны.

«Вы не должны разрешать ни одной из ваших российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами, использовать наши продукты и услуги», — заявили в Autodesk.

После начала действия санкций многие стали пользоваться взломанной версией программы, однако 18 апреля и к ней закрыли доступ. При запуске AutoCAD стал сообщать, что используемая лицензия недействительна.

Отметим, что у программы есть множество платных и бесплатных аналогов, вроде NanoCAD, DraftSight, «Компас-3D», ArchiCAD и других, однако именно AutoCAD стал наиболее популярным среди россиян инструментом.

Вернуть доступ к программе можно, заблокировав доступ компьютера к ресурсам Autodesk:

1. Открываем с помощью «Блокнота» файл host, расположенный в директории: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

2. Вставляем в него следующие строчки:

127.0.0.1 genuine-software2.autodesk.com

127.0.0.1 ase-cdn-stg.autodesk.com

127.0.0.1 ase.autodesk.com

3. Сохраняем и закрываем файл.

Как сообщает портал Internet-lab, если этот способ не помог, то следует расширить пул заблокированных доменов:

127.0.0.1 access.clic.autodesk.com

127.0.0.1 clm.clic.autodesk.com

127.0.0.1 accounts.autodesk.com

127.0.0.1 ipm-aem.autodesk.com

127.0.0.1 cdn.accounts.autodesk.com

127.0.0.1 api.autodesk.com

127.0.0.1 cur.autodesk.com

127.0.0.1 registeronce.autodesk.com

127.0.0.1 developer.api.autodesk.com

127.0.0.1 sso.accounts.autodesk.com

127.0.0.1 sso.connect.pingidentity.com

127.0.0.1 autologon.microsoftazuread-sso.com

127.0.0.1 autodesk-prod.okta.com

127.0.0.1 auth.autodesk.com

127.0.0.1 native.auth.autodesk.com

127.0.0.1 profile.autodesk.com

127.0.0.1 api.userprofile.autodesk.com

127.0.0.1 cdn.web-platform.io

127.0.0.1 authn.autodesk.com

Вместе с тем эксперты посоветовали переходить на российские аналоги и пользоваться лицензионным ПО.