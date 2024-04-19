Внутри кольца Эйнштейна нашли древнюю сверхплотную галактику

Астрономы раскрыли тайну галактики в центре кольца Эйнштейна. Необычный объект был открыт с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» в 2023 году.

© Dokkum et al., Nature Astronomy

Кольца Эйнштейна представляют собой светящиеся ореолы. Они образуются благодаря гравитационному линзированию – явлению, при котором свет от удаленного объекта искажается под воздействием более близкого к наблюдателю массивного тела.

В сентябре 2023 года ученые открыли структуру, которой присвоили название JWST-ER1. Она расположена на расстоянии 21 миллиарда световых лет от Земли. После поправки на скорость расширения Вселенной ученые определили, что она возникла около 10,3 миллиарда лет назад, или примерно через 3,4 миллиарда лет после Большого взрыва.

Структура состояла из светящегося кольца и древней галактики. Исследования показали, что галактика является необычайно плотной – ее массу оценили в 650 миллиардов солнечных масс.

Ученые не сразу смогли объяснить ее свойства. Но в ходе нового исследования астрономы пришли к определенному выводу – согласно их данным, огромную галактику «сжимает» ореол темной материи. Это загадочное вещество не взаимодействует со светом и не может быть обнаружено напрямую, однако, как считается, составляет около 85% всей материи во Вселенной, составляет Live Science.

Ранее ученые открыли крупнейшую в Млечном Пути черную дыру звездной массы. Она расположена сравнительно недалеко от Земли.