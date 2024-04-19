Стали известны размеры экранов будущих iPhone

Компания Apple пересмотрит планы относительно габаритов своих смартфонов. Об этом сообщает издание Android Authority.

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Журналисты медиа сослались на известного инсайдера Росса Янга. Автор предсказал, что iPhone 17 Plus будет меньше iPhone 15 Plus — последний имеет 6,7-дюймовый дисплей, как и флагман iPhone 15 Pro Max. Однако специалист не стал уточнять размеры.

Также авторы издания напомнили, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max должны будут получить увеличенную диагональ дисплеев. Модели будет иметь экраны на 6,27 и 6,86 дюймов соответственно. Журналисты отметили, что, таким образом, заранее стали известны габариты будущих смартфонов Apple.

Росс Янг добавил, что в 2025 году Apple добавит во все телефоны высококачественные панели LTPO OLED. Это означает, что функция ProMotion, связанная с поддержкой частоты обновления дисплея 120 герц, будет доступна на всех iPhone.

Выпущенные осенью 2023 года iPhone 15 и 15 Pro имеют дисплеи на 6,1 дюйма. В свою очередь, iPhone 15 Plus и 15 Pro Max получили 6,7-дюймовые экраны.

Ранее в Bloomberg отметили, что глава корпорации Apple Тим Кук рассмотрит возможность переноса производства гаджетов в Индонезию. Также Кук может перевести часть производства из Китая во Вьетнам.