В России создали наушники с электростимуляцией для улучшения настроения

В России представили портативные наушники-вкладыши со стимуляцией блуждающего нерва внутри ушного канала. Новый продукт носит название Neiry Buds, сообщает CNews со ссылкой на представителей производителя.

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Отмечается, что прототип был разработан Neiry совместно с НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева.

Также подчеркивается, что электрическая стимуляция блуждающего нерва через ухо с помощью нового устройства Neiry будет применяться для работы с психоэмоциональным состоянием. Речь идет о бессоннице, тревожных и стрессовых состояниях, мигрени и различных болевых ощущениях.

«В результате подобной стимуляции нормализуется функционирование парасимпатической нервной системы. Это подтверждено большим количеством исследований в рецензируемых научных журналах», — говорится в публикации.

Уточняется, что электрод располагается внутри ушного канала. Электрический ток воздействует на околоушное ответвление блуждающего нерва. Частота стимуляции составляет 120 Гц, ширина импульса — менее 1 мс, а сила тока — от 4-6 мА.

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