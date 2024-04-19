Еще не вышедший складной Samsung протестировали в бенчмарке

Готовящийся к выходу этим летом складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip6 засветился в базе Geekbench. Об этом сообщает портал MySmartPrice.

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Согласно источнику, в базе бенчмарка Geekbench была замечена американская версия Galaxy Z Flip6 с кодовым номером SM-F741U. По итогу тестирования раскладушка набрала 15084 балла в тесте Vulkan от бенчмарка Geekbench 6.2.2.

Судя по данным из Geekbench, Samsung Galaxy Z Flip6 получит восьмиядерный чип с кодовым названием pineapple. Характеристики, в том числе основное ядро с частотой 3,4 ГГц, три ядра на 3,15 ГГц, два с частотой 2,96 ГГц и еще два на 2,27 ГГц, а также GPU Adreno 750, указывают на то, что в смартфоне используется разогнанный чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ранее он уже встречался в других флагманах компании, например серии S24.

Среди прочих характеристик были раскрыты оперативная память объемом 8 ГБ и предустановленная операционная система Android 14, вероятнее всего, на базе фирменной оболочки One UI 6.1.

Полноценная презентация Samsung Galaxy Z Flip6 и Z Fold6, по слухам, пройдет летом на мероприятии Galaxy Unpacked. Точные сроки анонса пока не раскрываются.