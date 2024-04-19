Microsoft придумала новое ограничение для пользователей пиратских Windows

В бета-версии операционной системы Windows 11 была обнаружена функция, которая ограничивает настройки браузера Microsoft Edge для пользователей, использующих пиратскую версию ОС. Об этом сообщает портал Windows Report.

Согласно источнику, функция msEdgeLockSettingsInNonActivatedOS блокирует большую часть настроек браузера, ограничивая его функциональность и делая использование менее удобным. Этот шаг, вероятно, направлен на стимулирование пользователей к приобретению лицензионных версий Windows 11.

Однако, как считают пользователи, такие меры не помогут Microsoft достичь желаемого результата. Вместо покупки ключа для Windows 11 владельцы компьютеров с нелицензионными копиями ОС могут просто установить сторонние браузеры, такие как Google Chrome, Opera или Firefox.

На данный момент функция уже реализована в Windows 11 Canary, но точная дата ее включения в стабильную версию ОС пока неизвестна.

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Пользователи нелицензионных версий Windows 11 сталкиваются с рядом других ограничений, включая водяной знак в правом нижнем углу экрана, ограниченные возможности персонализации и регулярные напоминания о необходимости приобрести ключ.