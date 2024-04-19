Ученые установили роль горных лесов в борьбе с изменениями климата

Ученые Университета Вермонта в США пришли к выводу, что леса, расположенные в горах, могут помочь противостоять глобальному потеплению. Результаты исследования опубликовал научный журнал Ecology and Evolution.

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Ученые проводили исследования в течение двух лет. Специалисты изучили три лесных участка в Новой Англии, начиная от мелкой, похожей на кратер котловины Нулхеган в Северо-восточном королевстве Вермонт и заканчивая более высокими пиками и более глубокими долинами Зеленых гор. Исследователи собирали данные о типах деревьев, присутствующих на разрезах высот, и ежечасно контролировали температуру.

В ходе работы ученые обратили внимание на «скопления холодного воздуха» в горных лесах. Тепло в таких лесах, вопреки общепринятым представлениям, скапливается не на вершине, а внизу. То есть, холодный воздух как бы «стекает» с возвышенности в долину. Исследование показало, что скопление холодного воздуха происходит круглый год и оказывает существенное воздействие на структуру леса.

Ecology and Evolution пишет, что проведенное американскими учеными исследование стало первым количественным описанием скопления холодного воздуха в лесах. Специалисты планируют провести дополнительные исследования, чтобы изучить масштабы явления.

Ученые пришли к заключению, что леса, расположенные в горах, не смогут помочь полностью решить проблему изменения климата, но могут помочь выжить видам, приспособленным к холоду.