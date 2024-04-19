Блогер сравнил фото, сделанные на Xiaomi 14 Ultra и Samsung S24 Ultra

На YouTube-канале The Tech Phenomena сравнили фото, сделанные с двух популярных флагманов: Samsung Galaxy S24 Ultra и Xiaomi 14 Ultra.

Xiaomi 14 Ultra имеет два режима съёмки: яркий и аутентичный. Вы можете их по желанию менять. Дневные снимки получаются на Xiaomi и на Samsung Galaxy S24 Ultra очень близкими по качеству. Однако Samsung при этом обрабатывает иногда всё слишком сильно, из-за чего изображение кажется «цифровым».

По части макрокамеры Xiaomi 14 Ultra оказывается немного лучше, чем Galaxy S24 Ultra.

В режиме 50 МП на обоих смартфонах у Samsung Galaxy S24 Ultra получилась при 5-кратном увеличении слишком тёмная фотография. Также на ней больше обработки.

У селфи-камеры Xiaomi 14 Ultra угол обзора заметно больше, чем у Galaxy S24 Ultra. Оттенки кожи лучше передаёт тоже Xiaomi.

С фотографиями вы можете ознакомиться ниже.

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

Выводы

Есть несколько проблем, которые в Samsung Galaxy S24 Ultra нужно исправить. Например, это слишком сильная обработка селфи, не очень хорошее качество при 3-кратном увеличении.