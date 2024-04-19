Жители Москвы стали реже читать электронные книги в метро

Пассажиры московского метро стали на 18% реже читать электронные книги и чаще уделяли внимание работе в пути. Использование офисных приложений возросло на 60%, говорится в пресс-релизе «МегаФона», поступившем в «Газету.Ru».

Анализ трафика данных показал, что почти половина всего «офисного» трафика приходится на работу с текстовыми документами и электронными таблицами. Кроме того, в топе использования находятся сервисы для видеоконференций и удаленной работы.

Параллельно с этим пассажиры метро проявляют возрастающий интерес к мобильным играм — их интерес к такому времяпровождению в метро увеличился вдвое. Предпочтения отдаются многопользовательским играм в жанрах экшен, королевская битва и песочница, а также стратегическим карточным играм, симуляторам, головоломкам и онлайн-RPG.

Наибольшее использование мобильного интернета зафиксировано на Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой и Арбатско-Покровской линиях. Причем по объему потребляемого трафика лидирует станция «Охотный ряд», расположенная в центре города, в то время как станция «Аэропорт Внуково» заняла последнее место по этому показателю.