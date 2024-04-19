В Антарктиде нашли «прыгающий» ледник размером с Францию

Ученые провели исследование крупнейшего шельфового ледника в Антарктиде – ледника Росса. По своим размерам он сопоставим с территорией Франции. Наблюдения показали, что ледник резко смещается на 6-8 сантиметров один или два раза в сутки.

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Ученые связали такое «подпрыгивание» с ледяной рекой Уилланс, впадающей в шельфовый ледник. Это поток льда в Западно-Антарктическом ледяном поясе, который движется быстрее, чем его окружение.

Из-за потери воды река становится более «липкой». Вместо того, чтобы двигаться равномерно, большая часть ледяного потока застывает, а затем внезапно ускоряется.

Сейсмографы показали, что всего за несколько минут в ледяном потоке, прилегающем к леднику, могут произойти сдвиги глубиной до 40 см. Ученые отметили, что такие «скачки» могут повлиять на стабильность шельфового ледника.

Шельфовые ледники расположены на побережье и служат естественными барьерами для ледников и ручьев на суше. Они замедляют скорость таяния и увеличивают накопления льда.

Если шельфовый ледник Росса начнет быстрее смещаться в море и в конечном итоге распадется, это повлияет на ледяной покров во всем регионе. Таяние ледников уже способствует повышению уровня моря, и в будущем этот процесс может значительно ускориться, сообщает Geophysical Research Letters.

Ранее сообщалось, что площадь морского льда вокруг Антарктиды сократилась до минимальных значений. Его площадь составила менее 2 млн квадратных километров.