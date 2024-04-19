Kaspersky презентовал прототип магазина приложений для своей ОС

"Лаборатория Касперского" презентовала прототип маркетплейса приложений для собственной операционной системы KasperskyOS - он называется Appicenter. Как рассказал ТАСС глава отдела бизнеса по развитию этой ОС Дмитрий Лукиян, магазин заработает в III квартале 2024 года, и у него будут две стороны - собственно каталог программ и веб-портал для разработчиков, платных приложений в магазине не будет.

Внешний вид и работу магазина компания продемонстрировала на шлюзе интернета вещей Kaspersky IoT Secure Gateway в ходе Kaspersky Cyber Immunity Conference. Из каталога, как следует из названия, компании загружают приложения для дальнейшего распространения, портал же позволяет разработчикам их загружать на платформу, проходя обязательную проверку. В каком режиме проходит проверка - автоматически или мануально, представители компании ТАСС не раскрыли.

По словам Дмитрия Лукияна, уже есть ряд сторонних приложений для магазина. Еще более десятка компаний разрабатывают приложения для шлюзов IoT - эти интеллектуальные устройства (связующие звенья в цепи умных устройств и облака) получат их первыми. Платных приложений в магазине не будет, ответил Лукиян на уточняющий вопрос.

Будут на маркетплейсе и зарубежные приложения, добавил он.

"Есть всегда локальные производители в каждом регионе, стране, и поэтому без международной коллаборации и без появления международных приложений в нашем каталоге не обойтись", - пояснил Лукиян.

Но в первую очередь "Лаборатория" ищет и привлекает партнеров из России, которые будут готовы разрабатывать приложения, предоставляя функционал российским заказчикам, уточнил эксперт.

KasperskyOS

KasperskyOS - микроядерная операционная система. ОС задумывалась для устройств интернета вещей и для промышленности. Она не является "клоном" какой-либо другой системы, ее микроядро написано полностью с нуля и не использует код ядра Linuх. KasperskyOS ориентирована на создание программно-аппаратных систем, защищенных от любых, даже от еще неизвестных угроз, и антивирусы в ней не требуются.

Товарный знак Kaspersky Appicencer, вероятно, предназначенный именно для магазина, зарегистрирован на юрлицо Kaspersky в России еще в декабре 2023 года.