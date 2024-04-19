В США клонировали вымирающих черноногих хорьков

Ученые из Службы охраны рыбного хозяйства и дикой природы США успешно клонировали двух черноногих хорьков. Примененная ими технология дает надежду на возрождение исчезающих видов.

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В процессе клонирования клетки с ДНК донора вводились в яйцеклетку. Ученые использовали образцы тканей, взятые в 1988 году у хорька по кличке Уилл. Все это время они хранились в замороженном состоянии.

У Уилла не было живых потомков. Но с помощью современных технологий ученые добились рождения двух детенышей, генетически ему идентичных. Им присвоили клички Антония и Норин.

Черноногие хорьки – вид, который находится под угрозой. В ХХ веке популяцию почти полностью истребили. В 1970-х годах ее даже объявили вымершей. Но 10 лет спустя домашняя собака притащила хозяевам мертвого черного хорька. Ученые провели новое исследование и обнаружили семь выживших особей.

Нынешняя популяция черноногих хорьков в природе составляет около 300 особей. Все они происходят от семерых «родоначальников». Низкое генетическое разнообразие и инбриндинг могут снизить способность вида к размножению и выживанию в дикой природе.

В перспективе ученые планируют вывести потомство от Норина и Антонии. Но пока они наблюдают за детенышами, чтобы убедиться, что они здоровы и развиваются в соответствии с нормой, сообщает The Daily Mail.

Ранее сообщалось, что в Китае успешно клонировали тибетских коз. Таким образом специалисты хотят предотвратить вырождение породы.