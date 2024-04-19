Apple удалила Telegram из китайского AppStore

Компания Apple удалила из магазина приложений AppStore мессенджерs WhatsApp и Telegram, а также соцсеть Threads по требованию китайских властей. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщает The Wall Street Journal.

Также из магазина приложений пропали мессенджеры Signal и Line.

— Управление по вопросам киберпространства Китая распорядилось удалить эти приложения из магазина в Китае, исходя из соображений национальной безопасности, — рассказали в компании.

В Apple отметили, что компания не всегда согласна с правилами стран, в которых работает, однако соблюдать законодательство она обязана, передает WSJ.

В марте палата представителей Конгресса Соединенных Штатов поддержала законопроект о возможном запрете в стране социальной сети TikTok. По словам политиков, подобная инициатива направлена на разрыв связей платформы с «любой контролируемой КНР структурой».

После начала специальной военной операции соцсеть запретила выкладывать видео пользователям из России, а также удалила около тысячи аккаунтов, так или иначе связанных с российским правительством. При этом TikTok подвергался критике с обеих сторон конфликта.