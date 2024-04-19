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«Одноклассники» ввели автоматический фильтр нецензурной лексики

Социальная сеть «Одноклассники» внедрила новую функцию, которая автоматически скрывает ненормативную лексику, делая общение на платформе более приятным. Теперь пользователи могут общаться без опасений столкнуться с оскорблениями и токсичными комментариями.

«Одноклассники» ввели автоматический фильтр нецензурной лексики
© «Одноклассники»

Эта технология, разработанная командой «Одноклассников», позволяет автоматически распознавать нецензурные слова и заменять их специальными символами. Благодаря этой мере, количество матерных выражений в текстах пользователей уменьшилось на 58% за последние четыре года.

Александр Москвичёв, директор по продукту «Одноклассников», подчеркнул важность создания комфортной среды для общения в социальной сети. Он отметил, что это лишь один из шагов в развитии платформы, направленных на улучшение пользовательского опыта.

© Одноклассники

Нововведение уже доступно всем пользователям, но те, кто желает сохранить свободу выбора, могут отключить фильтр ненормативной лексики в настройках своего профиля.

Кроме этого, «Одноклассники» активно используют машинное обучение для борьбы с нежелательным контентом. Они разработали модель, которая ограничивает навязчивые знакомства и предотвращает общение с нежелательными собеседниками. Такие шаги позволяют создать безопасное и приятное пространство для всех пользователей.

© Одноклассники
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