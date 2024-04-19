Россиянам могут разрешить подтверждать аккаунт на «Госуслугах» из-за рубежа

Эксперимент могут провести для россиян, проживающих в Армении, Казахстане, Киргизии и Узбекистане.

Как сообщает сайт правительства, в тестировании, которое может пройти с 1 июля этого года по 31 декабря 2025-го, будут участвовать представительства России в этих странах, Россотрудничество и его филиалы, а также «Аналитический Центр», который будет заниматься оформлением электронных подписей.

В пояснительной записке к проекту сказано, что он направлен на защиту прав и свобод граждан России, находящихся за рубежом в условиях санкционного давления.