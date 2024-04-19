На Кипре нашли эгейское зеркало возрастом 3300 лет

Археологи сделали очередную важную находку. Во время раскопок на Кипре, на территории, где раньше располагался город Хала Султан Текке, процветавший в период между 1630 и 1150 годами до н. э., обнаружили несколько неповрежденных гробниц.

© runews24.ru

Одна из них датируется 1300 годом до н. э. При изучении содержимого гробницы археологи обнаружили останки четырех человек и коллекцию из 264 предметов, сообщает Planet Today.

Среди них было найдено зеркало, которому предположительно 3300 лет.

Его диаметр составлял от 11,2 до 11,4 см, а весил предмет примерно 156 грамм.

У зеркала не было ручки, что говорит о его изготовлении из скоропортящихся материалов, например, дерева, слоновой кости или просто кости.

Ранее ученые из университета Нью-Мексико Хайлендс в течение двух десятков лет наблюдали за одними из самых крупных змей на планете – зелеными анакондами. И выяснили, что это не один вид, а два очень разных подвида.

Также сообщалось, что токийские ученые открыли новый вид медуз.