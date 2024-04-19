Cмартфоны Huawei Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra распродали за минуту

Китайский гигант Huawei начал продажи долгожданных моделей Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra, флагманов компании.

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Эксперты полагают, что в них, как и в серии Mate 60, установлен передовой чип китайского производства.

Серия Pura может похвастаться мощными камерами и стильным дизайном, а Mate ориентирована на производительность и бизнес-функции.

Продажи Pro и Ultra версий Pura 70 стартовали в четверг. Прочие версии выйдут 22 апреля. Смартфоны раскупили на официальном сайте Huawei всего за минуту. Сотни фанатов выстроились в очереди перед магазинами в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне.

Иван Лам, аналитик Counterpoint, ожидает, что поставки Huawei в этом году составят около 60 млн устройств и серия Pura 70 сыграет в этом важную роль. В прошлом году компания продала порядка 32 млн смартфонов.

На данный момент линейка Pura 70 состоит из четырех моделей: 70, 70 Plus, 70 Pro и 70 Ultra. Стартовая цена — около $760.