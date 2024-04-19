В Японии выделят технологическим компаниям $470 млн для развития ИИ

Правительство Японии выделит субсидии технологическим компаниям для поддержки их усилий в разработке искусственного интеллекта.

Как сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, пять компаний получат субсидии на сумму 72,5 млрд иен (около $470 млн).

Cредства предназначены для обеспечения вычислительных мощностей, необходимых для обеспечения работы облачных сервисов и технологий искусственного интеллекта.

Среди получателей субсидий телекоммуникационный гигант KDDI, а также GMO Internet Group, Sakura Internet, Rutilea и Hirhreso.