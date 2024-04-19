Ученые создали технологию, способную превратить пот в источник энергии

Ученые из Института Фронтовых Материалов университета Дикина представили новую технологию, способную превратить пот в источник энергии для устройств фитнес-трекинга. В их работе, опубликованной в журнале «Device», описан наногенератор, использующий наноматериалы и испарение пота для производства и хранения электричества.

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Это устройство, подобное браслету или ободку, может генерировать энергию уже от нескольких капель пота, что делает его удобным и эффективным в использовании. Благодаря интеграции наноматериалов и шерсти, новая технология обещает обеспечить высокую эффективность при низких затратах.

Более половины австралийцев отслеживают свою физическую активность при помощи смартфонов, умных часов или фитнес-браслетов. По мнению исследователей, этот прорывный проект может стать экологически чистой и недорогой альтернативой для таких устройств.

Хотя технологии требуют дальнейшего развития перед тем, как они будут доступны для широкого публичного использования, ученые уже сейчас рассматривают возможность использования влаги, выдыхаемой человеком, для генерации электричества.