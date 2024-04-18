Итальянские рестораторы закупают роботов-официантов

Марио Парлато, владелец панорамного ресторана в итальянском Сорренто (регион Кампания), устав от лихорадочных и тщетных поисков официантов, "нанял" двух роботов для обслуживания клиентов.

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Новые помощники по имени Bob обошлись ресторатору в копеечку. Парлато заплатил за них 36 тысяч евро. Но владельцу пришлось пойти на столь внушительные траты по той простой причине, что с недавних пор итальянская молодежь массово отказывается работать в местных кафе и ресторанчиках.

Проблема нехватки персонала стала общеитальянской, а решить которую каждый ресторатор пытается своими силами. Дело в том, что после пандемии COVID-19 представители молодого поколения стали больше ценить свое свободное время и здоровье. Они не готовы работать в несколько смен даже ради стабильной и довольно достойной (в особенности для региона Кампания) зарплаты в 1,5 тысячи евро.

Высокотехнологичные "официанты" хоть и стоят немало, но таких запросов не имеют и готовы усердно работать до тех пор, пока не сядет батарейка. Однако ожидать, что в обозримом будущем итальянские рестораны захватят роботы, все же не стоит. Как признается владелец ресторана, машины пока не могут полностью заменить человека из плоти и крови.

"Роботы могут приветствовать клиентов и сопровождать наших гостей к столикам, убирать и доставлять еду и напитки. Они, несомненно, привносят в индустрию гостеприимства элемент новизны, но не более того. Мы не откажемся от живых людей, без них наш ресторан лишится душевности и располагающей к отдыху атмосферы", - заверил Марио Парлато.