Найден один из крупнейших видов древних змей

В Индии палеонтологи нашли останки древней змеи, которую ученые назвали Vasuki indicus. Вероятно, змеи этого вида могли вырастать до 11-15 метров в длину, что делает их одними из крупнейших в истории. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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Палеонтологи нашли в индийской буроугольной шахте Панандхро 27 хорошо сохранившихся позвонков. Длина позвонков составляет от 37,5 до 62,7 миллиметра, а ширина — от 62,4 до 111,4 миллиметра, что указывает на широкое, цилиндрическое тело их «хозяина» Ученые их проанализировали и пришли к выводу, что останки принадлежат взрослой особи прежде неизвестного вида змей.

Новый вид, обитавший около 47 миллионов лет назад в индийском штате Гуджарат, ученые назвали Vasuki indicus в честь мифической змеи на шее верховного бога Шивы и по названию страны, где он был обнаружен. Авторы предполагают, что V. indicus мог достигать в длину от 10,9 до 15,2 метров, что сопоставимо по размерам с самой длинной из известных змей, когда-либо живших на Земле, — вымершим Титанобоа. Палеонтологи считают, что внушительные размеры делали V. indicus медлительным хищником, нападавшим на жертву из засады, как анаконда.

Авторы относят V. indicus к ныне вымершему семейству Madtsoiidae, которое существовало около 100 миллионов лет с позднего мелового периода до позднего плейстоцена и обитало в Африке, Европе и Индии. Ученые предполагают, что V.indicus представлял собой крупный вид семейства Madtsoiidae, который зародился на Индийском субконтиненте и распространился через Южную Европу в Африку в период эоцена, примерно 56-34 миллиона лет назад.