Необычный артефакт возрастом около трех тысяч лет нашли в Хакасии

Ученые Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН в рамках спасательных работ в Аскизском районе Хакасии нашли необычный артефакт. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о так называемом «поясе колесничего» возрастом около трех тысяч лет. Заведующий отделом спасательных археологических работ института Алексей Тимощенко рассказал, что данный предмет служил для обвязки поводьев для управления колесницей. При этом он отметил, что ранее подобных артефактов на территории не находили.

«Однако этот пояс имеет достаточно прямые аналогии в китайских синхронных погребальных культурах, где колесницы эти фиксируются. Также его узнаваемые черты и формы встречаются на петроглифах Хакасско-минусинской котловины», — пояснил собеседник агентства.

Археологи ждут результатов радиоуглеродного датирования, с помощью которого можно определить точный возраст «пояса колесничего». По предварительным данным, он относится к VIII-IX векам до нашей эры.

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