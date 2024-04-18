В Китае найдена гробница "высочайшего уровня"

Китайские археологи при проведении раскопок в провинции Аньхой на востоке страны обнаружили гробницу, которая уже признана крупнейшей и высочайшего уровня гробницей древнего государства Чу.

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Как сообщает информационное агентство "Синьхуа" со ссылкой на Национальное управление культурного наследия, возраст найденной усыпальницы оценивается более чем в 2200 лет. Расположена она в городе Хуайнань.

Археологи отмечают, что эта сооружение отличается от других древних гробниц очень сложной структурой. Свои усилия исследователи сосредоточили на раскопках и изучении главной части гробницы, вертикальной и сооруженной в земляной яме. Раскопки показали, что это было довольно большое сооружение с погребальными камерами.

Последние оказались деревянными, поэтому археологи тут же провели спасательные работы, чтобы сохранить камеры и защитить их от дальнейшего разрушения. Внутри гробницы были обнаружены многочисленный артефакты, в том числе очень хрупкие предметы.

Удивительно, но сохранились даже бамбуковые циновки. Стати, возраст усыпальницы помогли установить сохранившиеся деревянные доски погребальных камер и бамбуковые циновки. Это органика, которая хорошо поддается датировке радиоуглеродным методом.

Также был проведен инфракрасный анализ надписей, обнаруженных в гробнице, которые теперь предстоит расшифровать. Археологи отмечают, что находки помогут пролить новый свет на ритуалы государства Чу позднего периода Воюющих царств (длился с 475 по 221 год до нашей эры), на его культурные достижения.