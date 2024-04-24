Лучшие приложения-читалки для электронных книг на Android
Многие предпочитают читать электронные книги на смартфонах и планшетах, и в этом плане Android может предложить огромное множество приложений-читалок. Портал Trashbox поделился списком лучших рекомендаций.
eBoox
Дружелюбная к пользователю читалка, которая отличается аккуратным, удобным интерфейсом, не перегруженным лишними функциями. eBoox поддерживает все популярные форматы электронных книг, поддерживает пользовательские шрифты и интеграцию с магазином платформы «ЛитРес».
PocketBook Reader
PockerBook Reader — бесплатная читалка со всем необходимым набором функций, в том числе поддержкой каталогов и встроенным магазином книг. Помимо этого, приложение может читать книги вслух при помощи text-to-speech и воспроизводить аудиокниги. Наконец, поклонников бумажных изданий порадует возможность сканировать ISBN-коды книг, чтобы быстро находить их электронные версии.
FBReader
Приложение от российского разработчика. FBReader примечательно тем, что читалка позволяет организовать собственную библиотеку на базе Google Drive, причем она будет доступна как в браузере, так и в приложении. FBReader также поддерживает интеграцию с Calibre — популярной книжной программой для ПК. Но, к сожалению, часть продвинутых функций (например, интеграция онлайн-переводчика DeepL) доступна только в платной версии.
ReadEra
ReadEra выдерживает хороший баланс между функциональностью и удобством для пользователя. Она позволяет читать разные форматы книг и комиксов, поддерживает text-to-speech и чтение нескольких документов в одном окне. Отдельно стоит отметить детский режим — он делает интерфейс проще и задает пароль для выхода из основного меню читалки.
FullReader
FullReader вобрала в себя лучшие черты многих других конкурентов. Аудиокниги, text-to-speech, широкий список поддерживаемых форматов, организация библиотек на облачных хранилищах, перевод книг при помощи ИИ. Еще отметим возможность диктовать заметки «на полях» голосом прямо внутри приложения, после чего та конвертируется в текст.
Cool Reader
Наконец, Cool Reader — одна из старейших читалок для Android, что одновременно и преимущество, и серьезный недостаток. Преимущество в том, что приложение запустится практически на любом Android-устройстве вне зависимости от его возраста. К тому же, Cool Reader поддерживает все современные форматы книг и многие функции более новых приложений. Недостаток в том, что ради этого придется простить чудовищно устаревший, не самый удобный интерфейс.