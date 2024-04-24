Лучшие приложения-читалки для электронных книг на Android

Многие предпочитают читать электронные книги на смартфонах и планшетах, и в этом плане Android может предложить огромное множество приложений-читалок. Портал Trashbox поделился списком лучших рекомендаций.

© Unsplash

Дружелюбная к пользователю читалка, которая отличается аккуратным, удобным интерфейсом, не перегруженным лишними функциями. eBoox поддерживает все популярные форматы электронных книг, поддерживает пользовательские шрифты и интеграцию с магазином платформы «ЛитРес».

PockerBook Reader — бесплатная читалка со всем необходимым набором функций, в том числе поддержкой каталогов и встроенным магазином книг. Помимо этого, приложение может читать книги вслух при помощи text-to-speech и воспроизводить аудиокниги. Наконец, поклонников бумажных изданий порадует возможность сканировать ISBN-коды книг, чтобы быстро находить их электронные версии.

Приложение от российского разработчика. FBReader примечательно тем, что читалка позволяет организовать собственную библиотеку на базе Google Drive, причем она будет доступна как в браузере, так и в приложении. FBReader также поддерживает интеграцию с Calibre — популярной книжной программой для ПК. Но, к сожалению, часть продвинутых функций (например, интеграция онлайн-переводчика DeepL) доступна только в платной версии.

ReadEra выдерживает хороший баланс между функциональностью и удобством для пользователя. Она позволяет читать разные форматы книг и комиксов, поддерживает text-to-speech и чтение нескольких документов в одном окне. Отдельно стоит отметить детский режим — он делает интерфейс проще и задает пароль для выхода из основного меню читалки.

FullReader вобрала в себя лучшие черты многих других конкурентов. Аудиокниги, text-to-speech, широкий список поддерживаемых форматов, организация библиотек на облачных хранилищах, перевод книг при помощи ИИ. Еще отметим возможность диктовать заметки «на полях» голосом прямо внутри приложения, после чего та конвертируется в текст.

Наконец, Cool Reader — одна из старейших читалок для Android, что одновременно и преимущество, и серьезный недостаток. Преимущество в том, что приложение запустится практически на любом Android-устройстве вне зависимости от его возраста. К тому же, Cool Reader поддерживает все современные форматы книг и многие функции более новых приложений. Недостаток в том, что ради этого придется простить чудовищно устаревший, не самый удобный интерфейс.