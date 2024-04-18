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Пользователи жалуются на загадочную ошибку при обновлении Samsung Galaxy

Портал Android Authority рассказал о жалобах владельцев смартфонов Samsung на проблемы с дисплеем, возникающие на некоторых устройствах Galaxy после обновления или интенсивного использования. «Проблема зеленой линии» проявляется в виде тонкой вертикальной линии на экране.

Пользователи жалуются на загадочную ошибку при обновлении Samsung Galaxy
© Unsplash

Проблема в первую очередь затрагивает телефоны серии Galaxy S21, чаще всего упоминаются модели Galaxy S21 Ultra и S21 FE. Некоторые пользователи связали это с обновлением ПО, другие заявили, что полоса появилась на экране внезапно, а третьи объясняют проблему интенсивными игровыми сессиями на смартфоне.

Один из пользователей сообщил, что заметил эту линию сразу после установки обновления ПО на свой Galaxy S21 FE, а другой столкнулся с проблемой после установки апрельского патча на Galaxy S21 Ultra. Android Authority подчеркивает, что в большинстве прошлых похожих случаев проблемы также были связаны с обновлениями ПО.

Точная причина появления зеленой линии пока неизвестна. Как отмечает Android Authority, это может быть связано с программным сбоем. В таком случае проблема может быть решена простой перезагрузкой или сбросом до заводских настроек. 

Возможное объяснение заключается в том, что в результате обновления ПО в сочетании с факторами окружающей среды может выделяться достаточно тепла, чтобы усугубить уже существовавший аппаратный дефект в сборке дисплея, подчеркивает издание.

Ранее разработчики рассказали, что одна из бета-версий операционной системы Android 15 предусматривает автоматическое включение Bluetooth. Сообщалось, что эта версия допускает активацию Bluetooth через день после его отключения, чтобы повысить эффективность функции «Найти устройство».

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