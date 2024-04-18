Казино в Австралии по ошибке выдало игрокам миллионы долларов

Казино Star Casino в Сиднее (Австралия) ошибочно раздавало игрокам деньги в течение нескольких недель в связи с программным сбоем. Об этом сообщает издание Cnews со ссылкой на The Register.

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Уточняется, что участникам было выдано 3,2 млн австралийских долларов, или $2,05 млн.

Как отмечается, ошибка произошла в ПО машин «прием — выдача денег» (TICO). Они используются игроками для обмена квитанций со штрих-кодом на выигрыш в игровых автоматах.

По словам одного из менеджеров казино, в автоматы TICO можно вставить две квитанции и получать общую сумму сразу.

В результате сбоя TICO возвращали один из этих билетов и позволяли использовать его повторно. Как сообщается, штрих-код, нанесенный на нем, не распознавался как оплаченный.

«Произошло то, что из-за этого дефекта небольшие дополнительные суммы наличных денег были предоставлены клиентам в обстоятельствах, когда они не должны были получить их», — утверждает менеджер.

Ранее сообщалось, что в Якутии передали в суд уголовное дело в отношении двух организаторов азартных игр. Общий доход от преступной деятельности составил не менее 2 млн рублей.