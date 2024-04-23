Самый старый пассажирский самолет: история 50-летнего Boeing 737-2K2C

Обычно при бронировании билета на самолет люди смотрят на время отправления, конфигурацию посадочных мест, питание и другие опции. Практически никто не смотрит на возраст конкретной машины, хотя при входе в кабину можно сразу понять, что самолет старый. Портал SlashGear рассказал о самом старом пассажирском лайнере, который до сих пор можно поймать в канадском Квебеке.

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Boeing 737-2K2C впервые поднялся в небо в сентябре 1974 будучи машиной на службе датского лоукостера Transavia Airlines. По словам издания Telegram, следующие несколько десятилетий самолет кочевал между разными (уже закрывшимися) перевозчиками. После этого он провел пару лет в качестве грузового лайнера, а затем вновь начал перевозить пассажиров — но уже в Перу, Италии и Венгрии. Наконец, путешествие самого старого самолета закончилось в Монреале: с 2014 года он числится в парке канадской авиакомпании Nolinor Aviation.

Nolinor Aviation, основанная в 1992 году, позиционирует себя как авиаперевозчика для грузов и пассажиров, оперирующего на территории Канады, США и нескольких других зарубежных регионов. Многие его машины способны приземляться в удаленных локациях, где взлетные полосы могут быть сделаны из гальки или льда. Флот компании насчитывает 18 самолетов; хотя 737-2K2C самый старый из них, ближайший претендент отстает от него всего на год.

Посадка на самолет, которому скоро исполнится 50 лет, звучит как сомнительное мероприятие, но авиационный аналитик в комментарии Telegraph подчеркнул, что дело не в возрасте машины. Многое зависит от качества техобслуживания. На службе авиакомпаний до сих пор стоят Boeing 767, построенные более 30 лет назад, и они работают без каких-либо проблем. Конечно, стареющие самолеты нуждаются в более частом обслуживании, и запчасти для них порой тяжело найти — рано или поздно затраты перестанут себя оправдывать.